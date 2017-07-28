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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, сегодня у вас – масса поводов, чтобы начать учиться на чужих ошибках. Не упустите ни одного!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, прислушайтесь к внутренним ощущениям! Хочется отдыха и развлечений? Не стоит себе перечить!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, вы не заметите трудности, если разделите их с кем-то. Поищите компанию!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, будьте готовы к неожиданным встречам и открыты интересным планам на вечер!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, друзья недовольны вашим графиком занятости. Внесите их в свое расписание дня!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, позаботьтесь о своем настроении! Занимайтесь только теми вещами, которые его улучшают!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, отправьте голос разума отдохнуть. Иногда поддаться эмоциям не только приятно, но и полезно!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, любите тянуть одеяло на себя? Сегодня стоит ослабить хватку и прислушаться к другим!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, тщательно планируйте свой вторник! Только в этом случае он окажется эффективным!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, ваш девиз – здесь и сейчас! Спуститесь с небес на землю, если не хотите пропустить все самое интересное!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, откажитесь от привычного повиновения событиям и сделайте всё по-своему! Результат того стоит!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, не жадничайте! Любые траты – как денег, так и эмоций – пройдут на ура!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
  • Козерог
  • Водолей
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