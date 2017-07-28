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ЕвроХит Топ 40
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3Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee
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4Portugal. The Man Feel It Still
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Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, сегодня у вас – масса поводов, чтобы начать учиться на чужих ошибках. Не упустите ни одного!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, прислушайтесь к внутренним ощущениям! Хочется отдыха и развлечений? Не стоит себе перечить!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, вы не заметите трудности, если разделите их с кем-то. Поищите компанию!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, будьте готовы к неожиданным встречам и открыты интересным планам на вечер!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, друзья недовольны вашим графиком занятости. Внесите их в свое расписание дня!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, позаботьтесь о своем настроении! Занимайтесь только теми вещами, которые его улучшают!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, отправьте голос разума отдохнуть. Иногда поддаться эмоциям не только приятно, но и полезно!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, любите тянуть одеяло на себя? Сегодня стоит ослабить хватку и прислушаться к другим!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, тщательно планируйте свой вторник! Только в этом случае он окажется эффективным!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, ваш девиз – здесь и сейчас! Спуститесь с небес на землю, если не хотите пропустить все самое интересное!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, откажитесь от привычного повиновения событиям и сделайте всё по-своему! Результат того стоит!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, не жадничайте! Любые траты – как денег, так и эмоций – пройдут на ура!