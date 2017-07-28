Овен – (21.03 – 20.04) Овны, сегодня у вас – масса поводов, чтобы начать учиться на чужих ошибках. Не упустите ни одного!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, прислушайтесь к внутренним ощущениям! Хочется отдыха и развлечений? Не стоит себе перечить!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, вы не заметите трудности, если разделите их с кем-то. Поищите компанию!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, будьте готовы к неожиданным встречам и открыты интересным планам на вечер!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, друзья недовольны вашим графиком занятости. Внесите их в свое расписание дня!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, позаботьтесь о своем настроении! Занимайтесь только теми вещами, которые его улучшают!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, отправьте голос разума отдохнуть. Иногда поддаться эмоциям не только приятно, но и полезно!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, любите тянуть одеяло на себя? Сегодня стоит ослабить хватку и прислушаться к другим!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, тщательно планируйте свой вторник! Только в этом случае он окажется эффективным!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, ваш девиз – здесь и сейчас! Спуститесь с небес на землю, если не хотите пропустить все самое интересное!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, откажитесь от привычного повиновения событиям и сделайте всё по-своему! Результат того стоит!